Gasthaus Schendlingen in Bregenz verkauft: So geht es weiter

Für eine Million Euro verkauft

Wie geht es jetzt weiter?

Doch kein Grund zur Sorge. Man wird nämlich noch für eine ganze Weile die beliebte gut-bürgerliche Küche im Gasthaus Schendlingen genießen können. "Am Gasthaus wird sich nichts ändern, solange ich da bin. Alles bleibt wie gehabt", beruhigt Sigi Dinhof im Gespräch mit VOL.AT. Das Traditionshaus im Vorkloster bleibt also erstmal so, wie es ist. "Bis ich in die Pension gehe", sagt Sigi Dinhof.