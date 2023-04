Noch ist unklar, wie es mit dem Kult-Lokal weitergeht. VOL.AT war am Dienstag in der Schendlingerstraße vor Ort und hat sich bei Nachbarn umgehört.

"Dann hieß es plötzlich: ‚Es brennt‘"

Zwei Tage nach dem Brand

"Ich möchte nicht in seiner Haut stecken"

Mit viel Schaum und Wasser sei das Feuer gelöscht worden. "Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert", so die Gastronomin. Sie zeigt volles Mitgefühl mit Wirt Sigi Dinhof: "Wenn es jetzt mein Gasthaus wäre, dann wäre das für mich sehr, sehr schlimm", erklärt sie. "Als Gastronom hast du Stammkunden, man mag dich, man kennt dich." Ihre Kunden hätten auch gesagt, Dinhof tue ihnen leid. Sie selbst sei seit eineinhalb Jahren hier und kenn Sigi nicht so gut, "aber trotzdem hat es mir sehr, sehr leid getan."

Schade sei es natürlich auch um das alte Gasthaus: "Das Gebäude ist seit Jahren da und man kennt ihn sehr gut. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken", so Aksoy abschließend.

"Habe in Höchst schon die Rauchwolke gesehen"

Auch Gabi Micheluzzi von den Hochzeitsfeen in der Schendlingerstraße erlebte den Brand aus nächster Nähe. Nicht nur ihr Geschäft, sondern auch ihre Wohnung befinden sich in direkter Nähe zum Gasthaus. "Es war schon ein Riesenschreck, so einen Brand mitzuerleben", gibt Micheluzzi gegenüber VOL.AT zu verstehen. "Ich war zu der Zeit grade in Höchst und habe eine Hochzeit dekoriert", erklärt sie im Gespräch mit VOL.AT. "Ich bin aus der Kirche raus und habe in Höchst schon die Rauchwolke gesehen." Ihr Telefon sei rundgelaufen und sie habe keine Ahnung gehabt, was auf sie zukomme. Schon beim Herfahren habe sie gesehen, dass es gleich nebenan brenne.