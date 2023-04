Was am Feuer im Gasthaus Schendlingen Schuld ist

Am Samstag gab es ein verheerendes Feuer im Gasthaus Schendlingen in Bregenz.

Am Samstag um 15.31 Uhr wurde die Polizei vom Brand eines Wirtshauses in der Schendlingerstraße in Bregenz informiert. Neben der Gaststätte befinden sich im Gebäude zwei Wohneinheiten, von denen sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine bereits im Vollbrand befand.