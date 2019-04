Game of Thrones: Staffel 8 - Episode 1 - die Nachbesprechung

Im Podcast von VOL.AT und WANN & WO: "Game of Thrones"-Experte Harald Küng und Marc Springer besprechen die erste Folge aus der achten Staffel.

Der Winter ist da. Jeweils ab 3 Uhr morgens – immer in der Nacht von Sonntag auf Montag – ist die neue Folge von Game of Thrones auf Sky verfügbar. Weltweit wurde mit Spannung die finale Staffel der HBO-Erfolgsserie erwartet. Im Podcast spricht WANN & WO “Game of Thrones”-Experte Harald Küng, der selbst schon Darsteller getroffen und zu Drehorten gereist ist, mit Marc Springer über Entwicklungen in der aktuelle Episode.