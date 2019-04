Game of Thrones: So geht es nach der letzten Staffel weiter

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. HBO hat bereits fünf Nachfolge-Serien für "Game of Thrones" in der Mache. So geht es weiter.

Die Fans, die 20 Monate auf die achte Staffel warten mussten, wissen nun bald, wer das Spiel um den Thron überlebt und gewinnt. In Deutschland und Österreich werden die Episoden bereits wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Dafür können sich Zuschauer das sogenannte Sky Ticket kaufen und die Folgen dann legal streamen.

Video: Davon handelt das „Game of Thrones“-Prequel

Und auch, wenn “Game of Thrones” in wenigen Wochen Geschichte ist, gilt wie im Fußball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. HBO hat bereits fünf Nachfolge-Serien in der Mache, eine davon bekam schon grünes Licht. Sie soll mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen in “Game of Thrones” spielen.

Video: Davon handelt das „Game of Thrones“-Prequel

Die Stars der Reihe nutzen die Zeit danach für andere Projekte oder aber eine Pause. “Es wäre nicht klug, jetzt direkt den nächsten Job anzunehmen”, sagte Kit Harington (spielt Jon Schnee) auf der “Walker Stalker Con”. “Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun werde.” Dafür werden andere Stars mitwirken.