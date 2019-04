Game of Thrones: Wer sitzt am Schluss auf dem Eisernen Thron?

Daenerys Targaryen - die Mutter der Drachen - überlebt: Algorithmus sagt "Game of Thrones"-Finale voraus.

Daenerys Targaryen wird die tödliche Welt von “Game of Thrones” überleben. Davon gehen zumindest Informatik-Studenten der Technischen Universität (TU) München aus, die einen Algorithmus entwickelt haben, um Todesfälle in der Kultserie vorherzusagen. Kurz vor dem Start der achten und letzten “Game of Thrones”-Staffel wollen sie schon wissen, wie es ausgeht.