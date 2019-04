Die 10 spektakulärsten Tode bei "Game of Thrones

Leichen über Leichen: die aufsehenerregendsten Tode aus "Game of Thrones"? Das Video zeigt die Top 10 im Rückblick.

Am 17. April 2011 begann das Phänomen “Game of Thrones” auf dem amerikanischen Pay-TV-Sender HBO, der mit seinem Programm das Kinoerlebnis ins Wohnzimmer bringen will. Für die Serie machten die Verantwortlichen ein Rekord-Budget locker, gedreht wurde in Nordirland, Kroatien, Spanien und Island. Am Sonntag, 14. April 2019, beginnt die mit Spannung erwartete letzte Staffel. Und alle Game of Thrones-Fans fragen sich schon: Wer sitzt am Schluss auf dem Eisernen Thron?