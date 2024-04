Fußballfest in Bregenz: Ländle-Derby zieht tausende Fußball-Fans an - Liveticker

Heute, Samstag, übernehmen die Fußball-Fans aus Lustenau und Altach die Landeshauptstadt - wir berichten live!

Am heutigen Samstag strömen tausende Fußballfans nach Bregenz, wo die Stadt eine Atmosphäre wie bei den legendären Spielen von SW Bregenz in den frühen 2000er-Jahre erleben wird. Die Begegnung zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach (Beginn: 17 Uhr) verspricht eine besondere Stimmung, denn es werden Erinnerungen an vergangene Großereignisse wach. Im Oktober 1999 wurde gar ein Zuschauerrekord aufgestellt, als während des ersten Ländlederbys von SW Bregenz gegen Austria Lustenau sensationelle 10.800 Fans einen 2:0-Sieg feierten.