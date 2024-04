Das sagt SCR Altach-Trainer Standfest vor dem Derby gegen Austria Lustenau

SCR Altach Cheftrainer Joachim Standfest und Lukas Gugganig sprechen vor dem Derby gegen Austria Lustenau mit der Presse.

Am Samstag trifft der SCR Altach auswärts im Immo-Stadion in Bregenz auf die Austria Lustenau. Vor dem Spiel treten Cheftrainer Joachim Standfest und Lukas Gugganig um 13 Uhr vor die Presse und sprechen über ihre Erwartungen zum Derby. Das Spiel steigt wegen des Stadionumbaus in Lustenau in Bregenz.