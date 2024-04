Alles zum Derby zwischen Altach und Lustenau: Transport, Treffpunkte und Tickets

Das große Spiel zwischen Austria Lustenau und dem SCR Altach geht am Samstag, ab 17 Uhr auch live auf VOL.AT - in Bregenz über die Bühne.

Das anstehende Derby zwischen Austria Lustenau dem SCR Altach ist jedes Mal aufs neue ein Highlight für die Fans beider Mannschaften. Das Interesse an dieser Partie spiegelt sich im Kartenverkauf wider - es sind bereits alle Tickets restlos ausverkauft . Es ist somit sicher, dass es keine Tageskasse vor dem Stadion geben wird.

Blick in das alte Reichshofstadion in Lustenau

Shuttle-Service für die Fans der Austria

Die Grün-Weißen bieten erneut kostenfreie Shuttle-Busse von Lustenau direkt zum Stadion nach Bregenz und zurück an. Neben diesem zusätzlichen Angebot ist es nach wie vor möglich, dass durch Vorzeigen der Eintrittskarte kostenlos mit Bus und Bahn angereist werden kann.

Hinfahrt:

Die Rückfahrt nach Lustenau erfolgt um 19:30 Uhr vom Stadion in Bregenz.

Alternativ: Abfahrtszeiten mit der Bahn

Wer den Weg in die Landeshauptstadt schon früher antreten will - Treffpunkt für alle Austrianerinnen und Austrianer ab 12 Uhr beim Kornmarktplatz in Bregenz.