Fühlst du dich im Zug und am Bahnhof sicher?

Immer häufiger kommt es zu Gewalt an Vorarlberger Bahnhöfen. Nach den jüngsten Vorfällen machen sich viele Sorgen. Wie sicher fühlen sich Fahrgäste in Vorarlberg?

Kürzlich sorgten Gewalttaten an Bahnhöfen und in Zügen im Land für Schlagzeilen. Besonders die Messerattacke am Dornbirner Bahnhof Anfang April, bei der drei 15-Jährige einen 32-jährigen Mann angriffen, erschütterte viele. Erst Anfang der Woche kam es zu einem weiteren Vorfall: Zwei Jugendliche aus Hard randalierten am Bahnhof in Götzis und griffen im Zug schließlich einen Mann an, der sie zuvor auf ihr Verhalten angesprochen hatte. Einer der beiden schlug dem Mann ins Gesicht und attackierte den Lokführer, der einschreiten wollte. Der andere versuchte einen zur Hilfe eilenden Passanten anzugreifen. Die Polizei konnte die Auseinandersetzung schließlich beenden.