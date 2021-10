SeneCura: So viel Geld hat das Land Vorarlberg budgetiert

Vorwürfe gegen SeneCura: Landesrätin Katharina Wiesflecker in Unkenntnis gegenüber Anschuldigungen. Verpflegungsqualität sei in erster Linie Sache des Betreibers.

Die von VOL.AT veröffentlichten schweren Vorwürfe gegenüber dem Pflegedienstleister SeneCura sorgten für teils heftige Reaktionen im ganzen Land. Zunächst äußerte sich Bürgermeister Dieter Egger angesichts der Kritik an den Zuständen im Küchenbetrieb der Sozialeinrichtung, die auch für Schulen, Kindergärten und Essen auf Rädern kocht. Regionaldirektor Christian Länge ging in einer ausführlichen Stellungnahme auf die Vorwürfe ein und bestätigte, dass der Anteil ein frisch gekochten Waren bis Ende des Jahres erhöht würde. Im Anschluss an die Veröffentlichung wandten sich auch zahlreiche Betroffene, Angehörige und weitere ehemalige Bedienstete an VOL.AT und bestätigten bzw. verstärkten sogar die Anschuldigungen.