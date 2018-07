Ferienbeginn: Welche Schulnoten bekommen Wallner und Co von Ihnen?

Heute beginnen die Schulferien in Vorarlberg. Die Zeugnisse sind verteilt, die Noten vergeben. Auch die Landesregierung geht langsam aber sicher in die Sommerpause. Wie würden Sie die Arbeit der Vorarlberger Regierungsmitglieder benoten?

Landeshauptmann Markus Wallner

Landesrat Johannes Rauch

Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser

Landesrat Christian Bernhard

Landesrätin Katharina Wiesflecker

Landesrätin Barbara Schöbi-Fink

Barbara Schöbi-Fink hat am 31. Jänner 2018 als neu gewählte Landesrätin die Agenden von Bernadette Mennel übernommen. “Sie wird das gut eingespielte Team der Landesregierung ausgezeichnet ergänzen”, freute sich Wallner damals, der Schöbi-Fink eine “ausgewiesene Bildungsexpertin und erfahrene Kommunalpolitikerin” nannte.

Landesrat Christian Gantner

Christian Gantner wurde am 11. April 2018 als Landesrat angelobt. Er folgte auf Langzeit-Landesrat Erich Schwärzler, der sich aus privaten Gründen früher als erwartet aus der Politik zurückzog. Bereits seit dem Jahr 2004 gehört der dreifache Familienvater dem Vorarlberger Landtag als Abgeordneter an. Der 37-Jährige verantwortet so wichtige Ressorts wie “Inneres und Sicherheit” und ist auch für den Katastrophenfonds verantwortlich.