Wie benoten Sie die Arbeit der Vorarlberger Landesregierung?

Bregenz - Am Donnerstag geht die letzte Landtagssitzung über die Bühne, danach verabschiedet sich die Landesregierung mehr oder weniger in die Sommerpause. Aber hat sie diese überhaupt verdient? Welche Schulnote würden sie der grün-schwarzen Regierung geben?

Die Sommerpause steht für den Landtag in Vorarlberg vor der Tür, in den Ländle-Schulen werden die Zeugnisse verteilt und jetzt können auch Sie Ihre Noten verteilen. Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit der Vorarlberger Landesregierung mit LH Markus Wallner (ÖVP) und LR Johannes Rauch (Die Grünen) an der Spitze? Sind Sie mit den gesetzten Schwerpunkten und der politischen Arbeit der Regierung zufrieden?