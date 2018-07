Wie würden Sie die Arbeit der Opposition in Vorarlberg benoten?

Diese Woche bekommen Vorarlbergs Schüler ihr Jahreszeugnis. Für die Landespolitik steht die Sommerpause vor der Tür. Wie würden Sie die Arbeit der Opposition benoten?

FPÖ, SPÖ und NEOS bilden im Vorarlberger Landtag die Opposition. Nur in den wenigsten Fällen – und das liegt in der Natur der Sache – gibt es für die politischen Pläne und Maßnahmen der Landesregierung Zustimmung von der Opposition. Doch wie sind Sie mit der Arbeit der Oppositionsparteien im Vorarlberger Landtag zufrieden?

Die FPÖ ist die größte Oppositionspartei im Vorarlberger Landtag. 23,42 Prozent der Vorarlberg wählten 2014 die Blauen. Mit ihrem neuen Parteiobmann Christoph Bitschi an der Spitze streben die Freiheitlichen nach der nächsten Wahl eine Regierungsbeteiligung an und sparen daher auch nicht mit vehementer Kritik an Schwarz-Grün.