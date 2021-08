Feldkirch Tosters: Unbekannter wollte Kinder weglocken

In Vorarlberg wurden erneut Kinder von einem Fremden angesprochen. Er soll versucht haben, sie wegzulocken.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Feldkirch Tosters, wie die LPD Vorarlberg gegenüber VOL.AT bestätigte. Ein älterer Mann sprach im Bereich einer Siedlung in der Böschenmahdstraße zwei Kinder an. Er soll versucht haben, sie zum mitgehen zu bewegen. Die beiden Mädchen im Alter von fünf und acht Jahren reagierten sofort und rannten nach Hause. Als sie den Sachverhalt ihrer Mutter schilderten, zeigte diese ihn am Posten Feldkirch an. Wie die Polizei gegenüber VOL.AT bestätigte, kam es auch zu einer Anzeige gegen Unbekannt.