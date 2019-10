Tag 2 im Häusle-Prozess: Ex-Geschäftsführer teilt aus

Martin Bösch spricht von Vorverurteilung und die Hintergründe, wie sie sich aus seiner Sicht darstellen.

Eloquent und gut vorbereitet, rhetorisch beeindruckend und rechnerisch fit – so präsentiert sich der Erstangeklagte, der heute an der Reihe war, vor Gericht. Martin Bösch, 54 Jahre, Betriebswirt von Beruf und ehemals Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Häusle. Seine „Zusammenfassende Erklärung“ dauert zwei Stunden und vierzig Minuten und sie gibt Einblick in die Hintergründe des Müllskandals. Natürlich aus der Sicht des Martin Bösch. Der Lustenauer erzählt, wie damals nach der anonymen Anzeige vorgegangen wurde. Dass er sich am „Krisenmanagement“ nicht beteiligen durfte, wie ihm die Hände gebunden waren, wie Unterlagen, die er zu seiner Verteidigung benötigt hätte, für ihn unzugänglich waren und wie er von allen vorverurteilt worden sei, lange bevor Zeugen einvernommen und Ermittlungen begonnen wurden.