Mittwoch: Runde zwei in der Häusle-Causa

Feldkirch - Zweiter Prozesstag – da warn es nur noch neun.

Von Christiane Eckert

Am ersten Tag des Häusle-Prozesses standen am Dienstag vor allem die Plädoyers im Vordergrund. Die Anschuldigungen einerseits, die Gegenausführungen der Verteidiger andererseits. Dieses Prozedere nahm beinahe den ganzen Tag in Anspruch, doch nun sind die grundsätzliche Positionen einmal ausgesprochen. Nun geht man Angeklagten für Angeklagten durch, fragt nach ihrer Version und hakt wiederum von beiden Positionen aus nach. Es gibt „bedeutendere“ Figuren in diesem Prozess wie etwa der einstige Geschäftsführer Martin Bösch und „Randfiguren“, denen nur wenig zur Last gelegt wird. Dementsprechend werden die Einvernahmen länger oder kürzer dauern. Weiter geht es heute wieder um 8.30 Uhr. Und wieder wurde der ganze Tag für den Prozess reserviert.

Einigung auf Diversion

Am Nachmittag des ersten Prozesstages hat sich der 51-jährige Zehntangeklagte mit dem Gericht auf eine Diversion geeinigt. Das heißt, er hat bis zu einem gewissen Grad Verantwortung übernommen und eingeräumt, Fehler gemacht zu haben. Somit ist die Sache für ihn ohne Vorstrafe vom Tisch. Er muss allerdings 3000 Euro Buße und 200 Euro Verfahrenskosten bezahlen. Somit muss sich das Gericht an Tag zwei nurmehr mit neun Angeklagten beschäftigen. Aber auch hier gibt es Signale, dass es am Ende des Tages nurmehr acht Angeklagte stehen könnten. Auch hier steht eine Diversion im Raum.

Ganztägiger Prozess