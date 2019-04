EU-Wahl 2019: Nathaniel Heinritz von der SPÖ im Talk

Politiker im Talk: Nathaniel Heinritz geht für die SPÖ in Vorarlberg als Spitzenkandidat ins Rennen.

Die Türkei in die EU?

Eine klare Position hat der AK-Jurist auch wenn es um die Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei geht. “So wie sich die Türkei in den letzten Jahren unter Erdogan entwickelt hat, hat sie in dieser Form keinen Platz in der EU. Wir müssen aber schauen, dass wir die prodemokratischen und säkularen Kräfte in der Türkei stärken und Dialogbereitschaft anbieten.”