Etwa 63.000 Gratis-Testungen in der Vorwoche

Mit den Öffnungsschritten in Vorarlberg nimmt die Anzahl der Teststationen weiter zu.

In den von Land und Gemeinden betriebenen Teststationen sind in der Vorwoche 62.884 Gratis-Testungen durchgeführt worden, teilt Sicherheitslandesrat Christian Gantner mit. Damit stieg die Zahl der Personen, die das seit 19. Jänner eingerichtete Testangebot genutzt haben, auf 357.806. Getestet wurde in der vergangenen Woche in neun Landes- bzw. 29 Gemeinde-Teststationen sowie in den 15 Gemeinden, die vom Landes-TestBUS angefahren wurden. Gratis-Tests waren außerdem in 34 Apotheken möglich. Zusätzlich haben private Unternehmen Tests gegen Bezahlung angeboten.