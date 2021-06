Eröffnung am 16. Juni: Das ist Vorarlbergs erste Jugend-Notschlafstelle in Dornbirn

Auch Jugendliche sind von Wohnungslosigkeit betroffen. Die neue Notschlafstelle bietet Platz für sechs Personen und eröffnet am 16. Juni.

Pro Jahr sind ungefähr 15 Jugendliche in Vorarlberg obdachlos oder nicht mehr erreichbar. Wohnungslosigkeit wird oftmals verschwiegen, vor allem für Mädchen bedeutet sie mitunter die Gefahr der sexuellen Ausbeutung. Eine Notschlafstelle für Jugendliche war daher schon seit Jahren geplant. Nach umfangreichen Vorarbeiten soll die Jugendnotschlafstelle Anker nun am 16. Juni in Dornbirn in Betrieb gehen. Die Einrichtung soll die immer wieder bestehende Lücke im Hilfssystem in der Versorgung von Jugendlichen schließen. Der Entscheidung gingen eine lange Diskussion und eine wissenschaftliche Aufarbeitung durch zwei Studentinnen der FH Vorarlberg voran. Auch Recherchen in anderen Bundesländern und Deutschland waren Grundlage für das Konzept.