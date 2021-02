Notschlafstelle für Jugendliche wird konkret

Das Fachkonzept für eine Notschlafstelle für Jugendliche ist schon länger ausgearbeitet, die Feinabstimmung könne nun rasch erfolgen.

Dies teilt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker in der Beantwortung einer Landtagsanfrage mit. Sobald der konkrete Standort feststeht, können abhängig von der konkreten räumlichen Situation sechs bis zehn Plätze für die Notschlafstelle eingerichtet werden. "Mit der konkreten Umsetzung wird die Offene Jugendarbeit in Dornbirn beauftragt, weil diese bereits jetzt einen sehr niederschwelligen Zugang zur Zielgruppe hat und von den Kindern nicht als 'Behörde' wahrgenommen wird", so Wiesflecker.