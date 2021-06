Neue Notschlafstelle für Jugendliche in Dornbirn eröffnet Mitte Juni

In Dornbirn wurde eine Notschlafstelle für Jugendliche eingerichtet. Diese soll noch im Juni in Betrieb gehen.

Eine Notschlafstelle für Jugendliche ist ein wichtiger Lückenschluss im Hilfesystem für junge Menschen - in diesem Punkt ist sich das Land sicher. Das Fachkonzept dafür wurde schon länger ausgearbeitet, nun wurde es umgesetzt. Im Auftrag des Landes hat die koje und die Offene Jugendarbeit in Dornbirn eine Notschlafstelle für 14- bis 18-Jährige eingerichtet. Auch junge Erwachsene sollen dort Platz finden. Diese Notschlafstelle geht am 16. Juni in Betrieb.