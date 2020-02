Erneute Befüllung? Das passiert jetzt mit der Weltrekord-Weinflasche

Die Weltrekord-Weinflasche in Lustenau wurde undicht, der Wein musste abgepumpt werden. Der "Vater" der Weinflasche verrät gegenüber VOL.AT, was nun mit ihr passiert.

Die drei Meter hohe Weltrekord-Weinflasche in Lustenau wurde undicht und drohte das Restaurant Engel Wang Fu zu überschwemmen. Grund dafür war höchstwahrscheinlich ein Stromausfall in der gläsernen Klimakammer, durch den sich der Wein erwärmte und ausdehnte. Die Feuerwehr Lustenau musste daher den Wein abpumpen, von den 1590 Litern konnten rund 1360 gerettet werden. Der Wein ist derzeit im Burgenländischen Mönchhof, wo er luftdicht gelagert und in Flaschen abgefüllt wird. Bei einem Charityevent im Mai in Lustenau wird der Wein für den Guten Zweck verkauft. Doch was passiert jetzt mit der riesigen Flasche?