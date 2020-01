Weltrekord-Weinflasche in Lustenau wurde undicht

Eine drei Meter hohe Weinflasche in Lustenau wurde am Donnerstag plötzlich undicht. Die Feuerwehr musste den gesamten Wein abpumpen und in Fässer umfüllen.

Die Weltrekord-Rotweinflasche, die im chinesischen Restaurant Engel Wang Fu ausgestellt war, wurde wohl am Boden undicht, sodass der Wein unten am Rand der Flasche anfing auszulaufen. Die Feuerwehr Lustenau baute eine Barriere aus Sandsäcken auf, um das Ausbreiten des Zweigelts zu verhindern. Kurz wurde auch befürchtet, dass die Flasche platzen könnte.

Die Feuerwehr bohrte schließlich ein Loch in den Korken der 2360 Kilogramm schweren Flasche und pumpte die knapp 1600 Liter (oder das, was davon übrig geblieben war) in Fässer um.

Die Weltrekord-Flasche wurde den Gästen des chinesischen Restaurants erstmals im März 2017 präsentiert. Die Eckdaten der Weinflasche waren beeindruckend: Das Gesamtgewicht lag bei 2.360 Kilogramm und die Weltrekord-Flasche wurde mit 1.590 Liter feinstem Zweigelt Wein befüllt. Der Wert der einzigartigen Flasche lag übrigens bei 74.800 Euro. Wir waren im März 2017 vor Ort und haben mit Winzer Robert Keringer und dem Engel Wang Fu Restaurantbesitzer Yewei Wang gesprochen.

Interview mit Robert Keringer im März 2017

Die Flasche ist eine Spezialanfertigung einer Firma aus Deutschland und hatte schon ohne Füllung den stolzen Preis von 43.000 Euro. 2020 sollte die Flasche eigentlich im Rahmen eines großen Events in Lustenau “geköpft” werden. Das wird jetzt wohl nichts mehr.