Erneut Vorfall: Der Götzner Bahnhof am Tag danach

Alkoholisierung "erheblich"

Das sagen ÖBB und Polizei

Verletzter stieg in Zug ein

Das Opfer sei in Begleitung mehrerer Zeugen in einen Zug eingestiegen, so ÖBB und Polizei auf VOL.AT-Nachfrage. Sie hätten in Richtung Krankenhaus in Feldkirch fahren wollen. Einer der Begleiter habe dann im Zug die Rettungskräfte und Polizei verständigt. Man habe sich dann nach kurzer Abstimmung darauf geeinigt, dass sie nur bis Rankweil fahren, so die Auskunft der Polizeipressestelle. Dort wurde der Verletzt übernommen, erstversorgt und in Krankenhaus gebracht.