Erfolgreiche Bergung von Flugzeugaus dem Bodensee

Das Flugzeug, das vor knapp drei Monaten in den Bodensee gestürzt ist, konnte am Mittwoch geborgen werden.

Am 18. Februar ist beim Anflug auf den Flughafen Altenrhein ein Flugzeug in den Bodensee gestürzt. Der Pilot konnte gefunden und gerettet werden und das abgestürzte Flugzeug konnte in einer Tiefe von rund 84 Metern vor Staad im Bodensee geortet werden.