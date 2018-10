Entsetzen und Unverständnis in Vorarlberg über türkis-blaue Asylopitik

Die Grünen in Vorarlberg sind schockiert: Die türkis-blaue Asylpolitik reiße Familien auseinander und gefährde das Leben von ungeborenen Kindern. NEOS wendet sich an den Landeshauptmann: "Herr Wallner, das ist auch ihre ÖVP", die SPÖ vermisst die Menschlichkeit.

Schockiert und entsetzt zeigen sich die Grünen über die Abschiebung einer armenischen Familie in Sulzberg . „Die Asylpolitik von Kurz und Kickl reißt Familien auseinander, gefährdet das Leben von ungeborenen Kindern und zerstört die Integrationsbemühungen einer Familie und einer ganzen Gemeinde“, geht der Grüne Asylsprecher Daniel Zadra hart ins Gericht mit der Bundesregierung.

„Ein dreijähriger Bub wurde von seiner schwangeren Mutter, die im Krankenhaus liegt, getrennt und nach Wien in ein Polizeianhaltelager gebracht. Das also ist das Gesicht der einstigen christlich-sozialen Familienpartei ÖVP“, so Zadra weiter.