Energiekrise: Ohneberg fordert strukturelle Änderungen

Martin Ohneberg, Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, war am Dienstagabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE"

Merit Order umdenken

all

all

self

self

Als nicht unwahrscheinlich sieht er, dass Betriebe schließen müssen. "Die Energiekosten sind beträchtlich, sie machen teilweise einen zweistelligen Anteil am Umsatz aus. Das kann man nur schwer kompensieren, denn Preiserhöhungen an Kunden haben auch ihre Grenze", so Ohneberg. Letztlich müsse jeder Einzelne schauen, den Energieverbrauch zu reduzieren, nicht nur die Unternehmen. "Es nützt ja niemandem, wenn man es zuhause fein warm, dafür aber keinen Arbeitsplatz mehr hat."