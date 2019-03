Endspurt für neuen Leutbühel

Im Bregenzer Zentrum hat sich bereits viel getan, die Fertigstellung der Quartiersentwicklung Leutbühel soll bis 11. Mai abgeschlossen sein.

Nachdem in der Römerstraße noch die letzten Leitungen für die dortige unterirdische Infrastruktur gelegt wurden, kann vermutlich schon ab dem 1. April die Asphalttragschicht im Bereich zwischen dem Kindermodegeschäft „Kleiner Sagmeister“ und der Einfahrt in den Hof des „Weißen Kreuz“ eingebaut werden.

Weitere Infrastruktur

Anschließend werden die Oberflächenarbeiten zwischen dem Stadtgasthaus und der Montfortstraße begonnen. Dabei werden dann unter anderem Randsteine verlegt sowie Radbügel, Bänke und Baumscheiben gesetzt. Der Übergang zur Begegnungszone wird analog dem Bereich rund um die ehemalige „Uwe’s Bierbar“ gepflastert. Und auch in der Kirchstraße sind die Bauarbeiten in der Zwischenzeit so weit fortgeschritten, dass möglicherweise schon diese oder Anfang der nächsten Woche mit der Aufbringung des gelben Asphaltbelages begonnen werden kann. Unsicher ist der genaue Termin deshalb, weil diese Asphaltierung sehr witterungsabhängig ist. Damit keine Schäden entstehen, muss die Luft- und Oberflächentemperatur mindestens 10° C betragen. Darunter kühlt das Mischgut zu schnell ab, wodurch die notwendige durchgehende Verdichtung nicht mehr gewährleistet werden kann.