Endlich dürfen Autos über die neue Grenzbrücke

Freie Fahrt seit Freitagfrüh

Der Verkehr konnte in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli von der Behelfsumfahrung auf die neue Brücke zurückverlegt werden, wie das staatliche Bauamt Kempten berichtet. Freitagfrüh konnten bereits erste Verkehrsteilnehmer über die Brücke Zech, wie sie in Deutschland genannt wird, fahren. "Erst nach dem vollständigen Rückbau der Behelfsumfahrung kann auch die ursprüngliche Verkehrsführung auf der österreichischen Seite wieder hergestellt werden", erklärt das Bauamt in einer aktuellen Aussendung.