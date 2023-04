Unterhochsteg: Warum die Brücke auf sich warten lässt

Die beiden Seitenteile sind angekommen, der Mittelteil fehlte beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Mittwoch noch.

Die beiden Seitenteile sind angekommen, der Mittelteil fehlte beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Mittwoch noch. ©VOL.AT/Mayer

Die beiden Seitenteile sind angekommen, der Mittelteil fehlte beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Mittwoch noch. ©VOL.AT/Mayer

"Wir haben wieder gewartet und es kam wieder nichts"

Hocke am vergangenen Freitag auf der Baustelle. Er nimmt das Ganze noch mit Humor.

Hocke am vergangenen Freitag auf der Baustelle. Er nimmt das Ganze noch mit Humor. ©VOL.AT/Mayer

Hocke am vergangenen Freitag auf der Baustelle. Er nimmt das Ganze noch mit Humor. ©VOL.AT/Mayer

"Es wird jetzt heute Nacht eingehoben", erklärte er am Mittwochnachmittag. Wo genau das Problem lag, konnte er zunächst nicht sagen. "Wir haben wieder gewartet und es kam wieder nichts", verdeutlichte Hocke im Gespräch mit VOL.AT. Der Projektleiter nimmt das Ganze mit Humor. Es sei wohl ein wirklich schwieriges Unterfangen. Er hofft, dass es in der Nacht klappen wird.

Aktuelle Bilder von der Brücke

all

all

self

self

Begleitfahrzeuge vergessen?

Bei einem so großen Transporter seien zwei größere Begleitfahrzeuge nötig, erklärte Polizeihauptkommissar Markus Thumfahrt vom Präsidium in Kempten der Schwäbischen Zeitung. Diese zu organisieren, habe die polnische Spedition offenbar vergessen. Die Spedition habe zwar nachts versucht, Begleitfahrzeuge zu organisieren, allerdings ohne Erfolg. Der Transporter stehe schon seit zwei Tagen in Kempten und sei abfahrbereit.