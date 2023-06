Endspurt bei Grenzbrücke - Bald fahren die ersten Autos

all

all

self

self

Erst gab es Stahl-Lieferverzögerungen, dann im April 2023 zuletzt Probleme bei der Anlieferung der einzelnen Brückenteile per Schwertransport (VOL.AT berichtete).

Die Arbeiten an der neuen Brücke laufen derzeit noch.

Die Arbeiten an der neuen Brücke laufen derzeit noch. ©VOL.AT/Mayer

Die Arbeiten an der neuen Brücke laufen derzeit noch. ©VOL.AT/Mayer

Fertigstellung im Sommer

Die Fertigstellung der neuen Brücke war ursprünglich einmal für den Herbst des Jahres 2022 angesetzt. Daraus wurde schließlich ganz offiziell März 2023 - so steht es auch bis jetzt auf den Hinweistafeln zu beiden Seiten der Brückenbaustelle. Seit Herbst vergangenen Jahres steht nun fest, dass das Projekt – sofern es keine weiteren Schwierigkeiten gibt – im Sommer 2023 endlich abgeschlossen sein soll.

Verkehrsfreigabe im Juli?

So sieht die Brücke vom Wander- und Spazierweg gesehen aus.

So sieht die Brücke vom Wander- und Spazierweg gesehen aus. ©VOL.AT/Mayer

So sieht die Brücke vom Wander- und Spazierweg gesehen aus. ©VOL.AT/Mayer

Video: Bilder von der Baustelle

all

all

self

self

Im Juli soll es dann auch einen offiziellen Termin zur Fertigstellung under Verkehrsfreigabe mit Vertretern aus Politik und Co. geben. Bis dahin passiert auf der Baustelle noch einiges. So müssen etwa noch das Geländer und der Gehsteig bei der neuen Grenzbrücke montiert werden.