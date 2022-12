Zwei von der massiven Kündigungswelle bei Twitter betroffene Frauen haben den neuen Eigentümer Elon Musk wegen Diskriminierung verklagt.

In der am Mittwochabend (Ortszeit) beim Bundesgericht in San Francisco eingereichten Klage heißt es, bei Twitter seien 57 Prozent der weiblichen Angestellten gefeuert worden, aber weniger als die Hälfte - 47 Prozent - der männlichen Belegschaft. Dabei habe Twitter insgesamt mehr Männer als Frauen beschäftigt.