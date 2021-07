Eine Kabarett-Legende und Fakten zur Corona-Impfung

Gerhard Polt, bayerische Kabarett-Legende und Dr. Herwig Kollaritsch, Impfspezialist und Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die bayerische Kabarett-Legende Gerhard Polt spielt am Samstagabend zusammen mit den Well Brüdern in Lech. Pascal Pletsch hat den Humoristen am Freitag in Lindau vor die Kamera gebeten und mit ihm für "Vorarlberg LIVE" über seine Karriere, Kabarett, seine Beziehung zu den Toten Hosen und seine Bühnenkollegen seit 40 Jahren, die Well Brüder aus'm Biermoos, gesprochen.