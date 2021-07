Kabarett-Legende Gerhart Polt spielt in Lech

Am Samstagabend spielen die bayerische Kabarett-Legende Gerhard Polt und die Well-Brüder in Lech einen unterhaltsamen "Bayerischen Abend".

Unterhaltsamer „Bayerischer Abend“ – fernab von Weißwurstidylle und Bierseligkeit lautet das Motto am Samstagabend im sport.park.lech.

Am Freitag wird Gerhard Polt anlässlich seines Auftritts auch bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast sein und Pascal Pletsch ein Interview geben.

Gerhard Polt und die Well-Brüder machen seit 40 Jahren gemeinsam die Bühnen Bayerns und der Welt unsicher. Im September 2020 veröffentlichten sie ihr gemeinsames Jubiläumsalbum, das die außergewöhnliche Freundschaft zwischen dem großen Humoristen und dem subversiven Brüder-Trio zelebriert. Dabei ist immer klar, woher der Wind weht: Polt bietet feinste Satire in seiner unnachahmlichen Art, die Brüder musizieren wie verrückt und besingen in bewährter Biermösl-Tradition Politisches und Heimatliches.

Die Well Brüder aus'm Biermoos

Karli Well (Klarinette, Steirisches Akkordeon, Gitarre, Saxophon, Kontrabass, Blockflöte, Brummtopf, Alphorn), Stofferl Well (Diatonische Harmonika), Michael Well (Tuba, Drehleier, Banjo, Gitarre, Steirisches Akkordeon, Cello, Bariton, Solo-Brummtopf, Alphorn)