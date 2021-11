Ein Jahr Ikea Planungsstudio Dornbirn: Wie Vorarlberger sich heimelig einrichten

Das Ikea Planungsstudio in Dornbirn feiert seinen ersten Geburtstag. VOL.AT war vor Ort und sprach mit den Verantwortlichen über Erfahrungen und die Wohnträume der Vorarlberger.

Pax als klarer Favorit im Ländle



Zuhause wichtiger denn je

In Coronazeiten hat sich auch einiges getan, was Wohnen und Einrichten angeht. "Das eigene Zuhause, die eigenen vier Wände, die waren noch nie so wichtig, wie sie jetzt gerade geworden sind", verdeutlicht Nicole Reitinger, Area Manager bei Ikea Österreich, im VOL.AT-Gespräch. "Die Kunden haben natürlich ihren Alltag massiv verändert, haben das Homeoffice etabliert", meint sie. Man habe in der Pandemie auch mehr Zeit in eigenen vier Wänden verbracht. Das mache sich auch in den Verkäufen bemerkbar. "Diese Pandemie hat uns einen riesigen Schub in Richtung Digitalisierung gegeben", gibt sie zu verstehen. Tools und Leistungen wurden angepasst, Click and Collect habe sich etabliert. Der kleinste Ikea der Welt habe jetzt im Mobiltelefon Platz - in Form der App.