Ein Fest mit der Juppe im Fokus

Viele interessierte Gäste feierten das 20-jährige Bestehen der Juppenwerkstatt Riefensberg.

Riefensberg. Nach zwei Jahrzehnten konnte die Juppenwerkstatt Riefensberg mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine äußerst erfreuliche Bilanz ziehen. Trotz aller Skepsis in der Anfangszeit des Hauses, hat sich die Juppenwerkstatt zu einem Ort entwickelt, an dem nicht nur das traditionelle Glanzleinen erzeugt wird, sondern in den vergangenen 20 Jahren auch rund 50.00 interessierte Besucherinnen und Besucher ein und aus gegangen sind.