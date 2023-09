Die Juppe: Eine Tracht nur für echte Wälderinnen?

"Da sind wir sehr sehr offen"

Die Antwort auf die Frage hat VOL.AT in der Juppenwerkstatt Riefensberg gesucht. Selbstverständlich dürfe jeder, der im Bregenzerwald wohne und sich heimisch fühle, auch einen Teil der Identität tragen, verdeutlicht Obfrau Doris Kranzelbinder. Hier grenze man niemanden aus, mache auch keine Zensur, wer dürfe oder nicht. "Jeder, der im Bregenzerwald wohnt und ihn als seine Heimat sieht, ist willkommen, die Juppe zu tragen", so Kranzelbinder gegenüber VOL.AT.

"Gottseidank ist man hier viel offener geworden"

Piercing kein Ausschlusskriterium

Ein Diskussionspunkt ist auch, was zur Juppe getragen werden darf. So sind etwa starkes Make-up, gefärbte Haare, Piercings und Tattoos meist noch verpönt. Man erinnere sich hier an das Werbeplakat zum Musikfest in Krumbach 2012: Dieses sorgte für Wirbel, da es eine Jüpplerin mit Piercing zeigte. Ein Piercing oder auch bunte Haare seien kein Ausschlusskriterium, eine Juppe zu tragen, gibt die Kranzelbinder zu verstehen. Die Juppenwerkstatt sieht sich hier als Beratungsstelle: "Wir würden natürlich die Juppenträgerinnen dahingehend beraten, dass man vielleicht das Piercing dann herausnimmt", verdeutlicht sie im VOL.AT-Gespräch. "Aber wie gesagt, das überlassen wir dann trotzdem der Trägerin."