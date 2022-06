E-Bike-Trend hält an: Lieferengpässe als Problem

E-Bikes sind nach wie vor sehr gefragt. Die Lieferengpässe sind auch für Vorarlberger Händler eine Herausforderung.

Fehlende Elektronik kann derzeit die Fertigung von E-Bikes verzögern. Daher kann es zu Lieferverzögerungen im Handel kommen. "Wir sind wirklich top vorbereitet in die Saison gegangen", erklärt Bernd Loitz von Zweirad Express Loitz in Lauterach. Die Frage nach Problemen bei der Lieferkette werde derzeit oft gestellt. Der Fahrradhändler gibt Entwarnung: "Bei Zweirad Express Loitz gibts genügend E-Bikes."

"2Radmartin" kämpft mit Lieferproblemen

Teils längere Lieferzeiten

Wer derzeit ein E-Bike kaufen will, muss mitunter lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wie auch Kepplinger erklärt. "Die Lieferanten selber können nichteinmal Liefertermine nennen, weil ihnen einfach das Material fehlt", verdeutlicht der Bludenzer Fahrradhändler gegenüber VOL.AT.

Auch spezielle E-Bikes gefragt



Der Run auf E-Bikes hält an: "Die Leute fahren viel mit dem E-Bike", meint Bernd Loitz. Auch Kepplinger meint: "Die jungen wie die älteren fahren heute mit dem E-Bike." Mittlerweile gebe es für jeden ein passendes Elektrofahrrad. Je nach Region und Gebiet sind unterschiedliche Fahrräder gefragt, wie Kepplinger erklärt: "Im Oberland in Bludenz mehr Mountainbikes oder SUV die man für beides nutzen kann: um in die Berge zu fahren und auf der Straße. Und unten am See ist eben meistens das klassische Trekkingrad gefragt."