DSDS in Vorarlberg: Lochau punktete durch Bodensee

In knapp zwei Wochen laden Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Profitänzerin Oana Nechiti zum DSDS-Casting nach Lochau. Für die Gemeinde eine willkommene Werbung.

Reichweite bringt Werbeeffekt

Dennoch, Simma freut sich über die Werbung für die Gemeinde an der deutschen Grenze. Er erinnert an das Vorarlberger Landestheater in der Saison 2016, welches als letzte Vorstellung das Stück “Imaginäres Paradies” im Schwarzbad direkt am Seeufer inszenierte. Die Castingshows von DSDS dürften jedoch mehr Reichweite haben: Die Sendungen des Castings der letzten Staffel wurden jeweils von 3,6 bis 4,5 Millionen Personen verfolgt.