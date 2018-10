Vorarlberg: So wird das "DSDS"-Casting am Kaiserstrand ablaufen

Wie VOL.AT exklusiv erfahren hat, findet ein Teil der Dreharbeiten zu den Castings der 16. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” im Seehotel "Am Kaiserstrand” in Lochau statt.

Ab dem 23. Oktober werden Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo in Lochau nach Gesangstalenten für “Deutschland sucht den Superstar” suchen . Laut Informationen, die VOL.AT vorliegen, sieht der Zeitplan wie folgt aus:

Am Sonntag , dem 21. Oktober wir ein Teil der Crew in Lochau im Seehotel “Am Kaiserstrand” anreisen, um das Equipment aufzubauen.

Am Montag , dem 22. Oktober wird dann die restliche Crew inklusive Jury in Lochau anreisen.

Am Mittwoch, dem 24. Oktober, findet von 11.00 – 16.00 Uhr ein offenes Casting am Kaisterstrand in Lochau statt.