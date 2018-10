Offenes Casting am Kaiserstrand: DSDS kommt nach Vorarlberg

Für die Dreharbeiten zur 16. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kommen Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi & Co. nach Vorarlberg. Ein Teil der Castings wir am Kaiserstrand in Lochau gedreht.

Wie VOL.AT exklusiv von Insidern erfahren hat, findet ein Teil der Dreharbeiten zu den Castings der 16. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” im “Hotel Kaiserstrand” in Lochau statt. Dort werden Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi & Co. die Talente aus den süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz scouten.

Laut VOL.AT vorliegenden Informationen sollen die Aufbauarbeiten beim Badehaus am Kaiserstrand bereits am Montag, den 22. Oktober, beginnen. Am Dienstag wird dann die restliche Crew inklusive Jury in Lochau anreisen. Ab Dienstag wird dann vier Tage lang gecastet. Ein offenes Casting findet am Mittwoch, 24. Oktober von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Hotel Kaiserstrand statt.

Offenes Casting Zum offenen Casting sollte der Personalausweis mitgebracht werden. Minderjährige müssen eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen. Bewerber sollten drei Songs vorbereiten und falls sie ein Instrument spielen, können sie dies gerne mitbringen.

Vielleicht finden die Jury dann einen Nachfolger für Thomas Pegram, den bislang letzten und einzigen Vorarlberger in den Top10 bei DSDS.

Thomas Pegram aus Hohenems erreichte die Top 10

Der Hohenemser Thomas Pegram erreichte 2012 in Staffel 9 die Top 10 der Castingshow. Der Sohn eines Amerikaners und einer Vorarlbergerin ist heute 33 Jahre alt und selbst Vater. Er ist für drei Filialen des Apple-Händler Epos zuständig.

Damals sagte er selbstbewusst im VOL.AT-Livetalk: “Ich bin immer noch der Thomas!” Eines der Highlights, die sich aus seiner Teilnahme an der Castingshow ergeben haben war für den 33-jährigen Hohenemser die Zusammenarbeit mit der deutschen Autorin Adriana Popescu. Zu deren Roman “Lieblingsmomente” durfte Pegram einen Song aufnehmen: