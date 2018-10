Xavier Naidoo wird "DSDS"-Juror

Sänger Xavier Naidoo wird in der kommenden Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in der Jury sitzen, wie der Fernsehsender "RTL" am Mittwoch bekannt gab.

Ab Anfang August wird er gemeinsam mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi nach neuen Gesangstalenten suchen. Wer auf dem vierten Stuhl in der Jury Platz nehmen wird, will RTL demnächst bekannt geben.

“Herzensangelegenheit” “Nach einer kleinen familiären Auszeit bin ich verstärkt für neue musikalische Herausforderungen. Die Entdeckung und Förderung musikalischer Talente ist für mich eine Herzensangelegenheit – bitte bringt mich zum Staunen und Schwärmen”, sagte der 47-Jährige laut RTL-Mitteilung. Auf die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen freue sich der Sänger besonders: “Wir wollen schon seit Jahren etwas gemeinsam machen, leider hat es zeitlich bisher nicht geklappt.”

Momentan arbeitet Naidoo an seinem achten Soloalbum.