Dritter Coronavirus-Fall in Vorarlberg

Auch die Frau des gestern positiv bestätigten Coronafalles aus Dornbirn wurde positiv auf das Virus getestet, das bestätigt die Vorarlberger Landesregierung in einer Aussendung.

Das ist damit der dritte positive Fall in Vorarlberg. Wie bei den anderen Fällen auch sei hier nun die Erhebung der Kontaktpersonen im Gange. Wie VOL.AT am Sonntag berichtete, befindet sich die gesamte Familie derzeit in Quarantäne.