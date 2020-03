Coronavirus: Lehrerin in Lindau vermutlich an Covid-19 erkrankt

Schüler und Lehrer von zwei Schulen stehen unter häuslicher Quarantäne. Im Landkreis Lindau sind inzwischen fünf Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In Lindau ist aller Voraussicht nach eine Gymnasial-Lehrerin am Coronavirus erkrankt. Das gibt das Landratsamt auf seiner Webseite bekannt.

Die Koordinierungsgruppe am Landratsamt in Lindau hat entschieden, das Bodensee-Gymnasium sowie das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau zunächst bis einschließlich Mittwoch zu schließen. "Grund ist, dass dem Landratsamt am Sonntagabend bekannt wurde, dass eine Lehrkraft, die an beiden Lindauer Gymnasien unterrichtet, vermutlich am Coronavirus erkrankt ist."