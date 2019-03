Dreifachmord in Vorarlberg: Eltern des Täters klagen Republik

Hohenems - Polizist reagierte erst spät auf Notrufe: Eltern des mutmaßlichen Hohenemser Mörders fordern 120.000 Euro Trauerschmerzengeld.

Eine der schrecklichsten Bluttaten der vergangenen Jahre in Vorarlberg hat sich am 16. September 2017 in einem Hohenemser Mehrparteienhaus ereignet. Nach den Ergebnissen der Ermittlungen der Polizei hat ein 38-jähriger Familienvater zuerst seine zwei Töchter im Alter von vier und sieben Jahren erstochen und dann seine 33-jährige Gattin. Danach rammte sich der Österreicher türkischer Abstammung, so die polizeilichen Erkenntnisse, ein Messer in die Brust und sprang aus dem Fenster in den Tod.