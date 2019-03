Polizist angeklagt: Auf Notrufe nicht reagiert

Amtsmissbrauchs-Vorwurf: Hohenemser Morde hätten vielleicht verhindert werden können, wenn Beamte sofort losgeschickt worden wären.

Im September 2017 hat ein türkischstämmiger Mann in einem Mehrparteienhaus in Hohenems seine beiden Töchter im Alter von vier und sieben Jahren und danach seine 33-jährige Gattin erstochen. Dann rammte sich der Täter (38) im Badezimmer der Wohnung ein Messer in die Brust und sprang aus dem Fenster in die Tiefe. Der mutmaßliche Dreifachmörder kam dabei ums Leben. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat nun am hiesigen Landesgericht gegen den Polizisten Anklage wegen des Verbrechens des Amtsmissbrauchs erhoben. Das bestätigte gestern, Montag, Gerichtssprecher Norbert Stütler auf Anfrage.