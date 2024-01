Drei Menschen und drei Hunde sterben bei Wohnhausbrand in Baden-Württemberg

Tragisches Unglück: Bei einem verheerenden Wohnhausbrand in Markgröningen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Drei Weitere wurden verletzt und werden medizinisch versorgt.

Am Mittwoch (24.01.2024) kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Brand in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf Hart" in Markgröningen. Der Brand hatte eine starke Rauchentwicklung zur Folge, die sich rasch in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus ausbreitete und von der auch die beiden Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Alle drei Gebäude wurden von den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei evakuiert.