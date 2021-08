Dr. Jonas: Freiheiten für Geimpfte - allerdings mit 2-G

Dr. Michael Jonas, Präsident der Ärztekammer Vorarlberg, war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach unter anderem über die 1-G-Regel, Wahlärzte vs. Kassenärzte und Impfverweigerer.

Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein schließt eine 1-G-Regel ab Oktober nicht mehr aus. Auch die Ärztekammer Wien schließt sich der Forderung des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) an, ungeimpften Personen gewisse Zugangsrechte zu verweigern. Welche Meinung die Ärztekammer Vorarlberg dazu hat, beantwortete der Präsident der Ärztekammer Vorarlberg, Dr. Michael Jonas in "Vorarlberg LIVE".

Wie stehen Sie zu einem Anreizsystem für Impfungen?

"Ich denke, alles was hilft, um die Impfmoral zu steigern, ist gut. Allerdings lehne ich das 'Geld ausschütten' ab", so der Präsident der Vorarlberger Ärztekammer. Für Dr. Jonas käme es eher in Frage, Restriktionen für Nichtgeimpfte im öffentlichen Bereich zuzulassen, als "sinnlos" Geld hinauszuwerfen. Aktionen wie die von Turbobier-Sänger Dr. Marco Pogo in Wien, der seine Fans vor dem Konzert geimpft hat, fände er allerdings hervorragend.